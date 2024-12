Pontecagnano Faiano: incremento corse BusItalia, Comune vicino all'intesa "Lavoro di squadra che garantisce una risoluzione del problema con tempi e modalità condivise"

Continua l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Pontecagnano Faiano per l’incremento delle corse di BusItalia. Nelle scorse ore, a seguito di formale richiesta inoltrata ai vertici dell’azienda il 7 novembre, vi è stato un incontro finalizzato ad approfondire le richieste fatte dell’ente per conto dei cittadini anche e soprattutto considerato il maggiore flusso di fruitori a seguito dell’apertura dell’aeroporto, avvenuta a luglio, e dell’imminente inaugurazione di Primark.

Portata all’attenzione della Spa, anche l’istanza di 70 studenti del territorio, che lamentano l’assenza di collegamenti dopo le 13:30.

Intenzione di BusItalia, anche su spinta dei rappresentanti di Via Alfani, è dunque aggiungere un’ulteriore linea a supporto di quelle esistente ed attuare un progetto condiviso fra Regione e Comune per potenziare il servizio.

Il risultato raggiunto porta la firma della Prima Commissione Consiliare Permanente, presieduta da Vittorio Marino e composta da Maria dell’Angelo, Donato Pierro e Francesco Fusco -delegato alla Mobilità ed ai Trasporti- e del Consigliere Comunale di Fratelli d'Italia Raffaele Silvestri, che pure si è attivato per la richiesta di implementazione delle corse.

Soddisfatto il Consigliere delegato alla Mobilità ed ai Trasporti, nonché componente della Commissione, Francesco Fusco: “Siamo sulla strada giusta. Dopo un’analisi delle criticità e le conseguenti proposte, ci siamo accordati per un progetto a più ampio raggio, che metta il punto rispetto a criticità più volte segnalate dai cittadini e dunque meritevoli di essere attenzionate. In tal modo, non solo asseconderemo i bisogni di chi già normalmente si serve dei bus ma invoglieremo chi usa mezzi propri ad usufruire dei mezzi pubblici, con notevoli vantaggi dal punto di vista del traffico, dei costi e soprattutto dell’inquinamento”.

Entusiasta anche il Sindaco Giuseppe Lanzara: “Un buon lavoro di squadra, che garantisce una risoluzione del problema secondo tempi e modalità condivisi. Un ringraziamento particolare a tutti i componenti della Commissione presieduta da Vittorio Marino, che hanno attivato un dialogo proficuo con BusItalia, mettendo su carta idee e progetti per una Pontecagnano Faiano maggiormente organizzata sul piano dei trasporti e della mobilità. Saremo sempre disponibili ad ascoltare le problematiche e proporre soluzioni per il bene della comunità ”.