Vietri sul Mare: sull’ex SS18 i lavori di realizzazione dei dossi dissuasori Scopo d’indurre gli automobilisti ad adottare una velocità moderata

Sono partiti stamattina i lavori di realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati e di alcune bande sonore di rallentamento sull’ex SS18 ricadente nel territorio del Comune di Vietri sul Mare, allo scopo d’indurre gli automobilisti ad adottare una velocità moderata in un tratto di strada assurto purtroppo ultimamente agli onori della cronaca per alcuni tragici incidenti stradali costati anche giovani vite.

Nel rispetto delle norme vigenti e delle competenze, l’amministrazione comunale di Vietri sul Mare guidata da sindaco Giovanni De Simone ha attivato attraverso l’ente Provincia di Salerno le procedure autorizzative per la realizzazione dell’intervento che riguarderà sei attraversamenti pedonali, completi anche di relativa segnaletica verticale, sulla strada ad alta percorrenza che attraversa Vietri sul Mare sul tratto Salerno - Cava de’ Tirreni.

L’intervento di realizzazione, salvo condizioni meteo avverse, dovrebbe esaurirsi nel giro di 48 ore. Nel frattempo il transito sull’ex SS18 interessato dai lavori avverrà con modalità che porteranno inevitabilmente a qualche disagio per la circolazione stradale che però è sicuramente sopportabile in nome ed a favore della sicurezza.

A seguire sul posto i lavori anche il consigliere con delega alla Polizia municipale ed alla sanità Giuseppe Giannella: «Finalmente ricevuto il nullaosta della Provincia di Salerno, siamo riusciti ad iniziare i lavori di realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati data la necessità per la pericolosità della strada che attraversa Vietri da Salerno a Cava de’ Tirreni, purtroppo il registrarsi di numerosi incidenti, tra cui un nostro giovanissimo concittadino l’anno scorso, era opportuno mettere in sicurezza questo tratto con una serie di dissuasori per limitare la velocità degli autoveicoli anche perché i limiti che pure ci sono non vengono purtroppo rispettati. Ci saranno dei disagi per i lavori e ci scusiamo ma in nome della sicurezza faremo dei sacrifici che possono valere vite umane. Si tratta di un intervento di deterrenza che però avrà sempre bisogno della fondamentale sensibilizzazione delle persone sui rischi dell’eccesiva velocità. Ringrazio gli enti ed il personale comunale per il lavoro svolto per rendere veloci i tempi di autorizzazione e realizzazione dei lavori. È un primo provvedimento che abbiamo adottato. Allo studio anche l’utilizzo dell’autovelox».