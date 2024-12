Aumenta la Tari a Scafati, Santocchio: "Penalizzati i cittadini onesti" L'esponente di Fdi: "Chi è in difficoltà economica deve essere aiutato, non abbandonato"

La decisione dell’amministrazione comunale di Scafati di aumentare del 10% la Tari a partire dal 2025 continua a suscitare polemiche e proteste. Mario Santocchio, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, non usa mezzi termini: “Non possiamo accettare che i cittadini che pagano regolarmente la Tari siano costretti a sobbarcarsi anche il peso di chi evade. Non è giusto e non è equo. Gli evasori vanno individuati con strumenti mirati e le somme dovute devono essere coattivamente riscosse, senza gravare su chi già fa il proprio dovere. Allo stesso tempo, chi è in difficoltà economica deve essere aiutato, non abbandonato”, l'affondo dell'esponente di Fratelli d'Italia.

“Il sindaco non dice che i fondi per sgravi e riduzioni della Tari sono stati azzerati e dirottati verso spese discutibili, come i concerti di neomelodici. Nel solo 2024, la cifra destinata a questi eventi sfiora il milione di euro. Quanti nuclei familiari avrebbero potuto essere sostenuti con queste risorse? È una scelta politica che dimostra una totale mancanza di attenzione verso i bisogni reali della comunità. Non possiamo accettare che chi paga venga messo ulteriormente alle strette, mentre gli evasori vengono implicitamente premiati. Chiediamo al Comune un cambio di passo: servono politiche serie di contrasto all’evasione e una redistribuzione equa delle risorse, che tenga conto delle difficoltà di molte famiglie scafatesi”, conclude Santocchio.