Montecorvino Pugliano: inaugurato il "Belvedere Santa Lucia" Impreziosisce l’area un’altalena gigante “instagrammabile”

È stato inaugurato ieri, venerdì 13 dicembre, alla presenza del sindaco Alessandro Chiola e dell’amministrazione comunale, il “Belvedere Santa Lucia” nella frazione di Santa Tecla.

Si tratta di un affaccio tra i più belli e suggestivi da cui è possibile scorgere un tramonto mozzafiato che punta direttamente sulla Piana del Sele. L’intero belvedere è stato impreziosito dalla posa in opera di un’altalena gigante, simbolo di rinascita e dalla quale sembra di poter toccare il mare. L’installazione scultorea, costruita in scala maggiorata, è in Acciaio Corten, misura in altezza oltre tre metri per cinque di larghezza.

Attraverso questo intervento il Comune di Montecorvino Pugliano restituisce alla collettività un’area per anni abbandonata.

Dopo le procedure espropriative e il successivo abbattimento di un manufatto vetusto e pericoloso per la pubblica e privata incolumità, l’Ente ha provveduto a finanziare la riqualificazione di uno spazio interamente pensato e rigenerato grazie ad un investimento finanziario di circa 220.000 mila euro.

“Si tratta di un’altra importante opera per la nostra comunità che giunge a compimento. Questo Belvedere rappresenta un simbolo di crescita e rinnovamento per il nostro paese. La riqualificazione di questo luogo è un tassello fondamentale del nostro impegno per una rigenerazione urbana che coniughi bellezza, funzionalità e spazi di aggregazione per i cittadini. Tale progetto si inserisce in una visione più ampia di sviluppo del territorio, volta a valorizzare le radici storiche del nostro comune e a guardare con entusiasmo al futuro. E’ sempre emozionante riqualificare e restituire ai propri cittadini una nuova area pubblica, segnale non solo di una trasformazione urbanistica ma di una vera rivoluzione sociale, ambientale e culturale di un intero territorio.”, afferma soddisfatto il sindaco, Alessandro Chiola.