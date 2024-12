Parte oggi il favoloso "Natale dei Piccoli" ad Amalfi La programmazione degli eventi dedicata ai bimbi da parte dell'Amministrazione Comunale

Pronti a partire per un viaggio favoloso? La programmazione degli eventi dedicata ai bimbi da parte dell'Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano è imponente! La renna Rudolph con la sua slitta è pronta ad accompagnarci verso la casa di Babbo Natale.

Esiste però un luogo dove ogni mistero sugli elfi è svelato! Per diventare però un perfetto “elfo” e ricevere l’ambito “diploma elfico”, c’è una scuola molto speciale, che apre le sue porte questo pomeriggio, sabato 14 dicembre 2024, alle ore 16.30 e alle ore 18, all’Antico Arsenale della Repubblica.

Nella “Scuola del Natale” le famiglie saranno accolte dal Capo Elfo Pitagora, l’elfo inventore di Babbo Natale, che racconterà la magica storia degli aiutanti di Babbo Natale.

Dopo il racconto della storia, per entrare a pieno nel mood e per essere nominata vera “Famiglia Elfica” verrà consegnato ad ogni bambino della famiglia presente, il magico cappellino elfico, grazie al quale l’elfo di Babbo Natale potrà riconoscere la sua famiglia di appartenenza.

E poi ci sarà l’incontro con l’elfo Gimpy, l’elfo apprendista di Babbo Natale, mentre il Capo Elfo insegnerà ai bambini la formula magica per attivare la famosa porta elfica e fare in modo che gli elfi possano raggiungere ogni notte le case dei bambini!

A seguire tutti assieme grandi e piccini potranno lanciarsi in una frenetica danza elfica finale e imparare la ricetta segreta dei biscotti di Mrs Claus, i preferiti di Babbo Natale.

Non mancherà il terribile Grinch, insieme a tante emozioni e sorprese. Lo spettacolo per tutta la famiglia è a cura della compagnia “Ma Dove Vivono i Cartoni?”.

Il Natale dei piccoli si sposta a Tovere giovedì 19 Dicembre 2024 alle ore 16:30, con il “Christmas Art Party”: un meraviglioso incontro con l’atmosfera natalizia, dove adulti e bambini realizzeranno insieme bellissime ghirlande e centrotavola natalizi per addobbare la tavola delle feste, a cura de “Il Mondo di Naty”.

Biscotti, pan di zenzero, zucchero a velo per la Colazione di Natale più buona che ci sia! Lunedì 23 Dicembre 2024 alle ore 11 a Pogerola. Un festoso momento da vivere in compagnia. Per l’occasione, Mamma Claus svelerà la ricetta segreta dei suoi speciali biscotti e l’Elfo Galileo, l’elfo inventore di Babbo Natale, i segreti delle sue invenzioni natalizie. A cura dell’Associazione Pigellulae in collaborazione con …Ma Dove Vivono i Cartoni?

L’arrivo più atteso, però, è il suo! Ovviamente di Babbo Natale, che farà una capatina ad Amalfi martedì 24 Dicembre 2024 alle ore 11:00 al Parco la Pineta. Per l’occasione il suo trono lascerà il freddo ufficio polare e sarà Babbo Natale in persona, aiutato dai suoi elfi, a raccogliere le preziose letterine di tutti i bimbi e le bimbe, scritte su carta pregiata bambagina realizzata al Museo della Carta di Amalfi.

Gran finale del Natale dei Piccoli a Vettica, sabato 4 gennaio 2025 alle ore 18:00 presso il Palazzetto Sportivo Ex Fondo Fusco con lo spettacolo per le famiglie “La Befana e la Strega Gondrana”. Lo sapete che la Befana in origine era una strega? O meglio, la Befana e le streghe appartengono tutte ad un’unica, grande famiglia, che ha origini antichissime. Poi, come in tutte le famiglie che si rispettino, ognuna ha preso la sua strada, qualcuna ha fatto carriera ed è diventata la Befana… e le altre? Cosa fanno? Si incontrano ancora? Vanno d’accordo? E poi… siamo sicuri che tutte le streghe sono brutte e cattive? E soprattutto, chi è la Strega Gondrana? Cosa succede alla vigilia dell’Epifania, quando, inaspettatamente, va a far visita alla sua cugina più famosa? A cura della compagnia La Mansarda - Teatro dell’Orco

“Tutti gli eventi promossi dall’Amministrazione Comunale di Amalfi, sono ad ingresso libero - dichiarazione la Consigliera con delega agli Eventi, Enza Cobalto, curatrice del programma - Si tratta di una nostra precisa scelta, per condividere la gioia del Natale senza barriere”.