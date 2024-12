Comandante Interregionale Carabinieri visita stazioni a Capaccio e Fisciano L’alto Ufficiale si è intrattenuto con il personale presente, ringraziando per l'impegno

Nella mattinata odierna, il Gen. C.A. Marco Minicucci, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, con sede a Napoli, ha fatto visita alle Stazioni Carabinieri di Capaccio e Fisciano, importanti presidi territoriali delle rispettive Compagnie Carabinieri di Agropoli e Mercato San Severino. Ricevuto dai Comandanti di Stazione, che hanno illustrato peculiarità e fenomeni del territorio, l’alto Ufficiale si è intrattenuto con il personale presente, ringraziando per l'impegno quotidianamente profuso in aree geografiche complesse, pure caratterizzate da variegati fenomeni criminali, richiamando la necessità di una vigilanza attenta e costante del territorio, specialmente quello del campus universitario e dei suoi giovani studenti, sempre manifestando vicinanza e dialogo con la comunità, per garantire la sicurezza di ognuno con particolare attenzione a tutelare da ogni forma di aggressione le categorie sociali particolarmente esposte a condizioni di svantaggio, quali anziani, fanciulli e diversamente abili. Il Generale Minicucci, al vertice dell’organizzazione territoriale dell’Arma dei Carabinieri di Campania, Puglia, Basilicata e Abruzzo e Molise, ha infine evidenziato che è la “qualità” dell’operato che contraddistingue il “Carabiniere”, peculiarità confermata anche dalla fiducia dei cittadini verso l’Istituzione. Il Comandante Interregionale ha concluso la visita con la rituale foto ricordo, augurando serene festività ai Carabinieri e ai loro familiari.