Cava: celebrata la Messa di Natale per i Caduti dal nuovo Cappellano Militare Commozione e raccoglimento per il Comitato per il Sacrario Militare

Nuova location e nuovo Cappellano Militare per il Comitato per il Sacrario Militare di Cava de' Tirreni riunitosi per la consueta cerimonia natalizia in onore dei caduti di tutte le guerre. La messa è stata presieduta dal nuovo Cappellano Militare del Comitato Don Cosimo Monopoli presso la Chiesa di San Rocco, situata sul corso Umberto a Cava de’ Tirreni. Numerose le forze dell’ordine ed anche semplici cittadini oltre ai componenti dei comitato per il Sacrario Militare sono intervenuti alla cerimonia. C’erano il Presidente del sodalizio il dottor Daniele Fasano, Enzo Lamberti, il Colonello Carlo De Martino, Gigino Fasano, Roberto Catozzi ed una rappresentanza del Comune Metelliano. “Ricordiamo i caduti di tutte le guerre che hanno sacrificato la vita per noi – ha sottolineato Don Cosimo Monopoli supportato durante la cerimonia da Don Rosario Sessa – Alcuni non li conoscevamo, altri erano nostri parenti, di altri ancora abbiamo sentito parlare ma tutti sono nel nostro cuore”. “Diamo il benvenuto al nostro nuovo Cappellano Don Cosimo Monopoli – ha aggiunto il Presidente Daniele Fasano – ringraziando Don Claudio Mancusi che è stato nominato accomandita della Guardia di Finanza di Napoli. Oggi sono qui riunite tante persone. C’è in rappresentanza del sindaco Vincenzo Servalli l’assessore Santoro e ci sono le forze armate. Ci sono l’Esercito, la Finanza, la Marina. La nostra città sta crescendo come città di pace nel nome di Mamma Lucia in un abbraccio ideale con mio padre, il Grande Ufficiale Salvatore Fasano, che si è tanto prodigato per i caduti e ci guarda dall’alto”.