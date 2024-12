Sabato Salvati di Castel San Giorgio insignito dell'onorificenza di Cavaliere Esponente dell' Associazione Disabili Visivi è impegnato nell'abbattimento delle barriere sensoriali

Stamane nel salone dei Marmi del Palazzo di Città di Salerno la solenne cerimonia di consegna delle onorificenze "al Merito della Repubblica Italiana" concesse dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

«Con grande orgoglio e soddisfazione questa mattina, insieme a S. E. il Prefetto di Salerno, dott. Francesco Esposito, abbiamo consegnato al nostro concittadino, l'avvocato Sabato Salvati, la prestigiosa onorificenza - ha dichiarato il Sindaco Paola Lanzara -. Avvocato Cassazionista, impegnato da sempre nel Sociale, l'avvocato Salvati è esempio di resilienza, di coraggio e di grande professionalità.

Esponente dell' Associazione Disabili Visivi è impegnato da anni nell'abbattimento delle barriere sensoriali per i non vedenti. Socio del Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati, si è sempre distinto per le sue capacità professionali e per la sua grande umanità. Siamo fieri ed orgogliosi di questo suo ulteriore traguardo di vita.

A nome mio, di tutta l'amministrazione comunale, le più sentite congratulazioni all'avvocato Salvati» - ha concluso il sindaco di Castel San Giorgio.