Sala Consilina, Pietro Mugnolo è il nuovo vice segretario di Noi Moderati "Lavorerò per contribuire alla crescita e al rafforzamento del nostro movimento"

Pietro Mugnolo è il nuovo vice segretario cittadino di Sala Consilina. Ad annunciarlo è stato il coordinatore Valter Carotenuto al termine di un incontro tenutosi nei giorni scorsi per fare un bilancio dell’anno che sta per concludersi e discutere le prospettive per il 2025. “Una risorsa umana che arricchisce sempre di più la nostra squadra nella consapevolezza di dare il massimo apporto al partito. Non abbiamo dubbi, crediamo nelle potenzialità di Pietro e siamo convinti che lui sarà un trascinatore di idee innovative nel segno del fare. Ringrazio Valter per l’ottima scelta fatta e voglio ringraziare tutti i presenti per l’ottimo lavoro che stiamo facendo nel Vallo di Diano”, ha dichiarato il coordinatore di zona Antonio Casale.

“Ringrazio Antonio Casale, coordinatore territoriale del Vallo di Diano e Bussento, e il segretario cittadino di Sala Consilina, Valter Carotenuto, per la fiducia accordatami nominandomi vice segretario di Sala Consilina di Noi Moderati - ha dichiarato Mugnolo -. È un onore per me ricoprire questo ruolo e contribuire alla crescita e al rafforzamento del nostro movimento. Sarà un piacere lavorare con il partito per perseguire gli obiettivi comuni”.

Ad esprimere soddisfazione è stato anche il coordinatore cittadino Carotenuto, che in questi mesi ha lavorato sul territorio per radicare ulteriormente il partito: “La squadra di Noi Moderati di Sala Consilina si arricchisce ulteriormente con la presenza di un giovane avvocato brillante e con le competenze giuste per affrontare le tematiche future che riguardano gli aspetti legali e non per il nostro territorio. Auguro a Pietro Mugnolo buon lavoro e ringrazio Antonio Casale per il sostegno e la fiducia che riserva a noi giovani, contribuendo alla crescita professionale e personale di ciascuno di noi”.