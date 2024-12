Baronissi, approvato il bilancio di previsione 2025-2027 La sindaca Anna Petta: "Serietà e atti amministrativi concreti proiettati al futuro"

Il Consiglio Comunale di Baronissi ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027, un atto che segna un passo importante per il futuro del territorio. Il Bilancio, che non prevede aumenti delle imposte, si concentra su interventi strategici per lo sviluppo sostenibile, il miglioramento dei servizi e il benessere della comunità.

“Il bilancio di previsione approvato è un risultato importante, il primo di questa Amministrazione, e rappresenta un passo concreto verso la realizzazione degli impegni presi con i cittadini. Questo documento è il frutto di un lavoro collettivo e condiviso, che ha coinvolto con responsabilità tutte le componenti istituzionali. Abbiamo voluto costruire un bilancio che garantisse servizi e standard di qualità senza aumentare la pressione fiscale. Sono stati confermati gli stanziamenti per le politiche sociali, la scuola e la valorizzazione delle frazioni, settori che consideriamo prioritari. Tra gli interventi più significativi figurano il sostegno alle famiglie in difficoltà, la manutenzione e la sicurezza degli edifici scolastici, e i progetti di riqualificazione nelle frazioni, a cui destiniamo risorse significative ogni anno. Questo bilancio è anche un segnale di attenzione al territorio e ai suoi bisogni, con interventi concreti su viabilità, parchi e illuminazione pubblica, oltre a progetti di recupero che puntano a valorizzare il patrimonio storico e culturale della nostra comunità. L’approvazione di questo atto dimostra che, nonostante le difficoltà, si può lavorare in modo serio e trasparente per dare risposte concrete alla collettività. È un bilancio che parla di futuro, di sviluppo e di coesione sociale, e continueremo a lavorare con determinazione affinché ogni azione intrapresa risponda al meglio alle aspettative dei cittadini”, ha spiegato la sindaca di Baronissi, Anna Petta a margine della votazione in aula.

Tra i principali punti previsti dal Bilancio, spiccano gli investimenti in ambito sociale, con 230.000 euro destinati al Consorzio Sociale per garantire i servizi a favore delle categorie più vulnerabili, 20.000 euro per i contributi economici alle famiglie in difficoltà e 35.000 euro per le borse lavoro.

Sono state allocate notevoli risorse, per un valore di diversi milioni di euro, destinate alla realizzazione di nuovi edifici scolastici e alla manutenzione straordinaria di quelli esistenti. Un altro obiettivo prioritario è rappresentato dalla manutenzione straordinaria degli edifici pubblici, inclusi asili nido e scuole, per garantire la sicurezza e la qualità degli spazi dedicati alla formazione. Il bilancio prevede, inoltre, interventi mirati al miglioramento delle frazioni, con uno stanziamento di circa 360.000 euro per la realizzazione di infrastrutture essenziali, come parcheggi e parchi giochi. Per quanto riguarda la rete stradale, è stato previsto un impegno di 1,2 milioni di euro per i prossimi tre anni, destinato alla manutenzione e al miglioramento delle strade. Sul fronte delle iniziative culturali e sociali, i fondi includono il sostegno a eventi come Baronissi Estate, il Carnevale e le festività natalizie. Infine, è stato previsto un investimento di 60.000 euro per la manutenzione straordinaria del vecchio cimitero.

“Il Bilancio di Previsione 2025-2027 che oggi abbiamo approvato rappresenta non solo un impegno concreto per il nostro Comune, ma anche un atto politico che conferma la volontà di questa Amministrazione di dare risposte tangibili alle esigenze della nostra comunità. In un periodo di incertezze economiche, abbiamo scelto di non gravare ulteriormente sui cittadini, confermando la stabilità delle imposte e destinando risorse importanti a settori fondamentali come i servizi sociali, la scuola e le infrastrutture. Abbiamo deciso di investire nelle persone, nelle famiglie e nelle imprese, garantendo continuità nei servizi e l’attuazione di progetti ambiziosi che miglioreranno la qualità della vita in tutti i quartieri di Baronissi. Sostenere la crescita sostenibile del nostro territorio, senza ricorrere a nuovi tributi, è la dimostrazione che si può amministrare con responsabilità, mirando a un futuro più equo e prospero per tutti. Questo bilancio non è solo il frutto di un lavoro amministrativo, ma una testimonianza di una politica che ascolta, che agisce e che guarda al benessere collettivo. In questi mesi, insieme ai consiglieri e alla Sindaca, abbiamo costruito una visione di sviluppo condivisa e a misura di cittadino, e questo bilancio è la prova concreta della nostra capacità di fare scelte lungimiranti e responsabili per il nostro Comune”, ha ribadito Luca Galdi, vicesindaco e assessore al Bilancio.

“Sono orgoglioso del bilancio di previsione approvato dal Comune di Baronissi, che garantisce alta qualità nei servizi senza aumentare le imposte né ridurre i fondi per il sociale. Abbiamo avviato interventi importanti: manutenzione straordinaria per scuole, asili, parchi e il cimitero monumentale, con un investimento di 60 mila euro per renderlo un luogo dignitoso per i defunti e accogliente per le famiglie. Anche la villa comunale sarà oggetto di manutenzione degli alberi, con nuove piantumazioni per sicurezza e benessere. Previsti, inoltre, cinque nuovi parcheggi per migliorare la vivibilità e un programma straordinario di asfaltature per un investimento di 1,2 milioni di euro in tre anni. Alle frazioni destiniamo 360 mila euro, e tramite i fondi PNRR puntiamo a recuperare 500 mila euro per valorizzare la villa romana di Sava, patrimonio storico e attrattore turistico. Questo bilancio, oltre a rispecchiare gli impegni elettorali, denota anche un risvolto politico significativo: ha raccolto, infatti, un consenso trasversale, mettendo in luce una minoranza che, ad oggi, appare spaccata al suo interno. È la conferma della bontà della nostra manovra e della visione per una Baronissi migliore”, ha aggiunto Vincenzo Melchiorre, presidente della commissione bilancio e capogruppo consiliare del PD.