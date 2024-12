Bracigliano, un minuto di silenzio in Consiglio per ricordare Franco Angrisani Il capogruppo di "Radici" è deceduto nel giorno della vigilia di Natale

Un minuto di raccoglimento in ricordo di Franco Angrisani. Così, l’intero Consiglio Comunale di Bracigliano, questa mattina, prima dell’inizio della seduta ordinaria del civico consesso, ha voluto ricordare e rendere omaggio alla memoria del capogruppo del gruppo di opposizione “Radici”, deceduto nel giorno della vigilia di Natale, dopo aver a lungo combattuto con una brutta malattia.

Il sindaco Gianni Iuliano, nel suo intervento ha espresso profondo cordoglio nei confronti dell’avversario politico, riconoscendo in lui grandi doti umane e di gentiluomo, ripercorrendo anche i trascorsi politici che lo hanno visto camminare fianco a fianco nel tentativo di ricostruire il Partito Socialista nella Valle dell’Irno, così come ricordato dallo stesso primo cittadino in un post sulla pagina social personale.

Una commozione che ha toccato tutti i Consiglieri presenti. Commovente il ricordo di Antonio Rescigno, che a nome degli altri due esponenti di “Radici”, Domenico Moccia e Anna Campanella, ha espresso profonda e sentita gratitudine per l’impegno umano ed istituzionale messo in campo dal compianto collega di opposizione, evidenziando, anche in questo caso, le straordinarie doti umane e la grande sensibilità che ha caratterizzato in vita un uomo completamente dedito alla sua famiglia.

“Il ricordo di Franco Angrisani - ha detto Rescigno a nome del gruppo “Radici” - rimarrà impresso ed indelebile nelle nostre menti e nei nostri cuori. A nome mio personale e dell’intero gruppo che lo stesso Angrisani ha sapientemente guidato e rappresentato, esprimo massima vicinanza e solidarietà alla famiglia. Cercheremo, insieme all’Amministrazione Comunale, di individuare un modo per poter mantenere viva la memoria e il ricordo del nostro caro e amato collega”.

Cordoglio è stato espresso da tutto il mondo istituzionale e professionale, che era in stretto contatto con il compianto Franco Angrisani.