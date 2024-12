Baronissi capitale dello sport, 29 dicembre una giornata dedicata a inclusione Occasione speciale per riunire associazioni, famiglie e cittadini

Baronissi si prepara a vivere una giornata notevole con la Festa dello Sport, in programma per domani 29 dicembre 2024. Una full immersion che si snoderà tra il Campo Sportivo “Figliolia” e il PalaIrno a partire dalle ore 15.00. L’evento, promosso dall’Amministrazione Comunale, si pone come un’occasione speciale per riunire associazioni, famiglie e cittadini attorno ai valori fondamentali dello sport: inclusione, solidarietà, impegno e amicizia. Un ricco programma scandirà il pomeriggio, animato da esibizioni, dimostrazioni e momenti di aggregazione. Numerose realtà sportive locali, fiore all’occhiello del territorio, si esibiranno per mettere in mostra talenti e discipline, dai più tradizionali agli sport emergenti. La giornata rappresenta un’opportunità unica per celebrare il ruolo fondamentale dello sport nella crescita dei giovani e nello sviluppo del tessuto sociale, metafora straordinaria della vita, in cui impegno e determinazione producono grandi risultati.

“Baronissi vuole essere un punto di riferimento nello sport, una città in cui il talento possa sbocciare e i valori sportivi possano permeare ogni aspetto della comunità. Abbiamo un grande sogno, ovvero fare di Baronissi “Città della Medicina, dello Sport, del Benessere, della Cultura”: uno spazio vitale e creativo, in cui ognuno dovrà sentirsi libero di esprimersi e sicuro, con spazi pubblici aperti all’incontro e all’aggregazione. Questo evento non è solo una celebrazione, ma un manifesto del nostro impegno a fare dello sport un elemento cardine per migliorare la qualità della vita e la coesione sociale. Vogliamo costruire una Baronissi che sia davvero la capitale dello sport, dove ogni disciplina trovi il suo spazio e dove i giovani possano crescere con modelli sani e positivi”. A dirlo è la Sindaca di Baronissi Anna Petta.

“Lo sport non è soltanto competizione, ma anche integrazione, educazione e condivisione. Si impara a fare squadre e a lavorare insieme per raggiungere un obiettivo comune. La Festa dello Sport è il nostro modo per riconoscere il valore delle tante associazioni sportive che operano instancabilmente sul territorio e per ribadire che lo sport deve essere accessibile a tutti, senza barriere. L’Amministrazione è molto attenta a creare occasioni di incontro e di aggregazione per i ragazzi, valorizzando infrastrutture strategiche che possano accompagnare lo sviluppo psicopedagogico. Questa giornata rappresenta la forza di una comunità che si stringe attorno ai suoi atleti, ai suoi giovani e ai suoi valori e crede in loro”. Aggiunge l’assessora allo sport Anna Sica.

L’evento culminerà, a partire dalle ore 19.00, con un momento di festa dedicato ai bambini e ai giovani campioni, ai quali saranno consegnati dei doni, e con un riconoscimento speciale a tutte le associazioni sportive che quotidianamente lavorano per far crescere il movimento sportivo locale.

“La Festa dello Sport non sarà solo una celebrazione delle discipline sportive, ma anche un momento per riflettere sull’importanza del gioco di squadra, dello spirito di sacrificio e della passione. L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le associazioni del territorio, invita tutti i cittadini a partecipare numerosi a questa grande festa di condivisione. Baronissi, città dinamica e proiettata al futuro, conferma così il suo impegno per fare dello sport uno strumento di crescita personale e collettiva. Il 29 dicembre sarà una giornata indimenticabile per celebrare non solo gli atleti, ma anche i valori che rendono lo sport un pilastro fondamentale della nostra società. Crediamo nei giovani e nel loro talento”-concludono-.