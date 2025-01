Accessori per letti ortopedici donati alla struttura per anziani di Postiglione L'iniziativa solidale della Guardia agroforestale italiana

Non solo tutela ambientale ma ache solidarietà. La Guardia agroforestale italiana ha trasportato accessori per letti ortopedici alla struttura per anziani "Nonna Carmela" di Postiglione. Il dirigente locale Carmine Gentile ha provveduto al trasporto del materiale, donato dall'Ortopedia Lucana di Sala Consilina.

Un gesto di attenzione, ancora più importante in questi giorni di festa.