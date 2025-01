Castel San Giorgio: continua l'opera di digitalizzazione "Un Ente a portata di click e vicino agli utenti"

Prosegue l'opera di digitalizzazione del Comune di Castel San Giorgio per dare risposte sempre più immediate ai cittadini.

Un Ente a portata di click e vicino agli utenti.

«Il 2025 si apre all'insegna del completamento di un'opera avviata già durante il primo mandato e proseguita in questi ultimi anni grazie all'impegno dell'assessore Antonia Salvati, professionista giovane e determinata, supportata dal grande lavoro svolto dal funzionario Rocco Cataldo-ha affermato il sindaco Paola Lanzara -.

Ad oggi sono stati finanziati ed attivati, per circa 78 mila euro, i seguenti progetti: App Io, PagoPa e Notifiche Digitali-ha continuato il primo cittadino -.

AppIO rappresenta una importante rivoluzione digitale capace di fornire ai cittadini tantissimi servizi. Il Comune di Castel San Giorgio ne ha attivati ben 43 che comprendono notifiche di scadenze, rilascio di documenti, stato di avanzamento dei servizi, prenotazioni di appuntamenti con gli uffici comunali.

Servizi pubblici digitali sempre più a misura di cittadino. Dalla domanda di contributi all’iscrizione all’asilo, dalla richiesta di accesso agli atti al pagamento di una contravvenzione, fino al pagamento della mensa scolastica, insomma stiamo cercando di facilitare la vita a tutti gli utenti.

Da segnalare ed amplificare, la novità offerta da App IO, qui è possibile aggiungere i propri documenti personali per averli sempre con sé.

Tutti i cittadini potranno caricare patente, tessera sanitaria e certificato di invalidità sullo smartphone dopo aver scaricato l'applicazione nazionale.

Un'altra applicazione determinante per la completa digitalizzazione del nostro Comune - ha aggiunto ancora il primo cittadino - è " PagoPa", grazie alla quale il Comune di Castel San Giorgio ha attivato altri 39 servizi di pagamento, praticamente, comodamente da casa propria, i cittadini di Castel San Giorgio potranno accedere al link e pagare svariati balzelli.

Gli utenti troveranno l'elenco completo dei servizi attivati sul sito istituzionale del Comune di Castel San Giorgio.

Insomma il Comune di Castel San Giorgio sempre più smart ed al passo con i tempi» - ha concluso il sindaco Paola Lanzara.