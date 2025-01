Emergenza furti a Montecorvino Rovella, D'Onofrio fa appello al Governo "La sicurezza non può e non deve essere messa in secondo piano"

“Mai come oggi i cittadini si sentono indifesi di fronte a delinquenti che agiscono indisturbati, protetti da leggi inefficaci e inadeguate a garantire la sicurezza di tutti. È responsabilità del Governo intervenire con determinazione per tutelare chi rispetta le regole, perché la sicurezza non può e non deve essere messa in secondo piano". Lo afferma il sindaco di Montecorvino Rovella, Martino D'Onofrio, in merito all'emergenza furti che sta interessando il territorio.

"Come sindaco, farò tutto il possibile per difendere il mio territorio e i miei concittadini, ma è fondamentale che chi ha il compito di legiferare metta in campo azioni concrete contro l’illegalità, restituendo ai cittadini la tranquillità che meritano. È il momento di agire con serietà e responsabilità per proteggere chi ogni giorno vive e lavora onestamente”.