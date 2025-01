Baronissi: niente aule nell'edificio dove c'è sala slot, soddisfatto Polichetti "Fondamentale il mio intervento per fare un passo indietro all'amministrazione"

In seguito all’approvazione della delibera di indirizzo da parte della giunta comunale di Baronissi e alle recenti dichiarazioni della sindaca Anna Petta riguardo alla questione degli spazi per le aule del liceo "Margherita Hack", Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Sanità dell’Udc, ha espresso il proprio punto di vista, sottolineando l’importanza di creare ambienti educativi sicuri e conformi alle normative.

"Finalmente - dichiara Polichetti - la sindaca Anna Petta e la sua amministrazione comunale hanno preso in considerazione le legittime preoccupazioni riguardo all’individuazione dei locali per le nuove aule del liceo "Hack". La presenza di una sala slot all’interno dello stabile che dovrebbe ospitare le aule è una situazione non solo diseducativa per gli studenti, ma anche in evidente violazione di una legge nazionale che vieta tali attività in prossimità delle istituzioni scolastiche".

Polichetti evidenzia come il suo intervento abbia avuto un ruolo determinante nel portare l’Amministrazione comunale a rivedere le proprie posizioni. "Il mio intervento, in qualità di coordinatore nazionale del Dipartimento Sanità dell’Udc, è stato fondamentale per far sì che la sindaca riconsiderasse la questione e decidesse di fare un passo indietro. La priorità deve essere sempre quella di garantire ai nostri giovani un ambiente educativo sano e sicuro, lontano da influenze negative e diseducative".

Conclude ribadendo l’impegno del suo partito: "Rimaniamo vigili e continueremo a lavorare per il benessere dei nostri studenti e per il rispetto delle normative vigenti. È nostro dovere agire con fermezza per proteggere i diritti degli studenti e delle loro famiglie, promuovendo un contesto formativo che sia davvero al servizio delle nuove generazioni".