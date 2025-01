Italo Cirielli: "Pregiato, opera incompleta nonostante l’inaugurazione" "Ora serve chiarezza"

“Ho atteso con fiducia il completamento, ma l’area resta monca e insicura: chiedo spiegazioni immediate”. Il Capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio Comunale di Cava de’ Tirreni, Italo Giuseppe Cirielli De Mola, denuncia lo stato incompleto delle opere inaugurate a Pregiato che comprendono la nuova viabilità, il parcheggio, un’area giochi e spazi destinati al verde pubblico.

“Dopo l’inaugurazione dello scorso 17 dicembre, ho volutamente atteso, confidando che i lavori sarebbero stati portati a termine. Purtroppo, a oggi, le speranze risultano ampiamente disattese”, afferma Cirielli.

Le criticità riscontrate riguardano, in particolare l’area giochi, lasciata in condizioni di insicurezza, con la mancanza di sistemi di contenimento per il dislivello retrostante e lo spazio verde pubblico che, invece di essere adeguatamente attrezzato e piantumato, è rimasto in condizioni di terra grezza, rendendolo inutilizzabile.

“Questa situazione non è tollerabile”, continua Cirielli. “Ho deciso di presentare un’interrogazione in Consiglio Comunale per denunciare quanto accaduto e chiedere spiegazioni sull’iter amministrativo, sui ritardi e sulle responsabilità tecniche. Organizzare un’inaugurazione per un’opera monca non solo è inaccettabile, ma mina la credibilità dell’Amministrazione comunale e rappresenta un’offesa ai cittadini.”

Italo Cirielli chiede interventi immediati per completare le opere mancanti, rendere l’area sicura e funzionale e ripristinare il decoro urbano. “È necessario che si faccia chiarezza e si dimostri il rispetto verso la comunità. I cittadini meritano trasparenza e azioni concrete”, conclude il capogruppo di FdI.