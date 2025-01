La Befana speciale del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni E' arrivata presso il reparto di pediatria dell’Ospedale Luigi Curto di Polla

La “befana vien di notte”, ma spesso anche di giorno. Quella del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni, insieme con la Consulta della Amministratrici del Vallo di Diano, è arrivata presso il reparto di pediatria dell’Ospedale Luigi Curto di Polla per portare doni e calze ai piccoli ricoverati in reparto. Il presidente del Consorzio Sociale, Michele Di Candia, insieme con la vicepresidente Marzia Manilia.



“È la Befana del Consorzio Sociale che arriva senza preavviso presso l’Ospedale di Polla, per fare visita ai bambini ricoverati e portare un po’ di sollievo – così ha commentato il presidente del Consorzio Sociale Michele Di Candia - devo ringraziare la mia vicepresidente per questa idea e l’intera Consulta delle amministratrici sempre pronte ad ogni forma di collaborazione ed a fornire idee e supporto per iniziative sul territorio. Una calza speciale innanzitutto con l’augurio di una pronta guarigione a tutti” a concluso il presidente Di Candia.