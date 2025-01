Vietri sul Mare aderisce al comando associato di Polizia Locale Insediato il nuovo comandante, il capitano Gianluca Ossignuolo

Si è insediato stamattina il capitano Gianluca Ossignuolo, ponendo così ufficialmente Vietri sul Mare sotto il comando associato di Polizia Locale assieme a Maiori, Minori ed Atrani. Originario di Maiori, 47 anni d’età, Ossignuolo è stato prima ricevuto dal sindaco Giovanni De Simone, dal consigliere alla sicurezza Giuseppe Giannella e dagli altri componenti della giunta, per poi essere presentato agli agenti in servizio nella Polizia Municipale di Vietri sul Mare, ai quali il nuovo comandante ha spiegato i principi che caratterizzano la sua azione di comando.

«Sono onorato di prendere in carico anche la Polizia Municipale di Vietri sul Mare – ha dichiarato il capitano Gianluca Ossignuolo – perché sarà necessario presidiare al meglio la porta della Costiera Amalfitana se vogliamo offrire il un servizio ai cittadini ma anche ai tanti turisti che scelgono la nostra terra per le loro vacanze. Con una maggiore organizzazione saremo in grado di dare risposte adeguate e in un tempo ragionevole. La parola d’ordine sarà: rispetto reciproco dei ruoli e dei doveri».

Il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone, nel ringraziare il maresciallo Mario Cuozzo per aver retto nel frattempo il locale comando di Polizia Municipale, si è detto soddisfatto della scelta: «Diamo il benvenuto al capitano Ossignuolo e gli auguriamo un forte “in bocca al lupo”. Con la sua presenza e le sue capacità avremo la possibilità di migliorare la qualità e l’efficacia del servizio di Polizia Municipale sul nostro territorio».

Sulla stessa lunghezza d’onda il consigliere alla sicurezza Giuseppe Giannella: «Avevamo la necessità di rivedere l’utilizzo delle risorse e soprattutto di garantire i servizi di vigilanza che abbracciano vari settori. Sotto il comando unico abbiamo la possibilità di avere sul nostro territorio anche agenti provenienti dagli altri comuni associati e mettere in condizione i nostri di arricchire le loro competenze facendo esperienza anche in altri territori. Questo non potrà che fare bene».