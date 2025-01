Cammarano: tragica morte di Anna Materazzi, depositata interrogazione regionale “Da anni denunciamo le gravi carenze nel sistema di emergenza-urgenza"

“Il sistema sanitario al servizio delle aree interne può essere una condanna. La terribile fine della signora Anna Materazzi, colpita da un aneurisma il 1° gennaio a San Mauro Cilento e deceduta dopo cinque giorni di ricovero, mostra ancora una volta le condizioni disastrose della sanità in alcune zone della regione. La donna ha atteso per ore l’arrivo di un’automedica, dopo che l’ambulanza intervenuta era priva di medico a bordo e la guardia medica del territorio risultava chiusa. Solo pochi giorni fa, un’altra donna colpita da emorragia celebrale non ha potuto essere trasferita da Roscigno a Salerno a causa della mancanza di elisoccorso. Chi vive in zone marginali non può continuare a rischiare la vita ogni giorno a causa di carenze strutturali che sono note da sempre". Dichiara il presidente della commissione Aree interne e capogruppo del M5S in Consiglio Regionale Michele Cammarano, che sul tema ha depositato un’interrogazione alla giunta regionale.

“Ho chiesto al presidente De Luca di spiegare l’assenza di una guardia medica operativa a San Mauro Cilento il primo gennaio e quali siano le misure previste atte a garantire la presenza di medici nelle giornate festive nei piccoli centri. Pretendiamo interventi urgenti per migliorare l’efficienza del sistema sanitario nella provincia di Salerno, in particolare dei servizi di emergenza-urgenza e di elisoccorso. Lo ribadiamo ancora una volta: il diritto alla salute deve essere garantito ovunque, nei grandi centri come nelle aree interne”.