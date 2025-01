Sarno riconosciuta "Città che legge" per il triennio 2024-2025-2026 Prestigioso riconoscimento promosso dal Centro per il Libro e la Lettura e dall’ANCI

Sarno è tra i 755 Comuni italiani ad aver ottenuto la qualifica di "Città che legge", un prestigioso riconoscimento promosso dal Centro per il Libro e la Lettura e dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Questo titolo viene conferito alle amministrazioni che si distinguono per il loro impegno nella promozione della lettura e della cultura, come strumenti fondamentali per lo sviluppo sociale.

"Un risultato straordinario per Sarno – ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante – che riconosce il grande impegno profuso nella promozione della lettura, un pilastro fondamentale per lo sviluppo culturale della nostra città. Questo prestigioso riconoscimento, inoltre, ci apre la possibilità di accedere a finanziamenti

che saranno utili per sviluppare nuovi progetti e rafforzare quelli già avviati, contribuendo a rendere la lettura un patrimonio condiviso da tutti".

"Il nuovo anno è iniziato nel migliore dei modi per la nostra città – ha affermato l’Assessore alla Cultura, Giuliana Morosini. – Sarno torna a essere “Città che legge” grazie all’impegno di tutte le realtà del territorio che hanno aderito al Patto per la lettura e che lavorano insieme per fare della lettura un bene condiviso. È stato un bellissimo lavoro di squadra, frutto di una sinergia che ha coinvolto tutta la comunità."

Ai Comuni che hanno ottenuto la qualifica per il triennio 2024-2026, sarà riservata la partecipazione alle edizioni, relative alle rispettive annualità, dell’omonimo bando di finanziamento “Città che legge”, destinato a progetti meritevoli finalizzati alla promozione del libro e della lettura. Inoltre, la qualifica consentirà ai Comuni situati nelle regioni meridionali di accedere alle edizioni del bando “Biblioteche e Comunità” finanziate nelle stesse annualità.