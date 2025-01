La Protezione civile di Scafati a rischio paralisi: mancano fondi e personale La denuncia di Santocchio (FdI): "Si rischia il collasso"

"La Protezione civile di Scafati versa in una situazione critica: mancano fondi e personale adeguato per fronteggiare le emergenze che periodicamente colpiscono il nostro territorio. Una condizione che suscita perplessità e preoccupazione, considerato il ruolo strategico che questo settore ricopre per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini.



Non possiamo fare a meno di notare con rammarico l'assenza di una visione chiara da parte dell'amministrazione comunale - dichiara il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Scafati -. Alla luce delle recenti emergenze ambientali, è inaccettabile che il nostro organico sia ridotto a una sola unità. Una sola persona non può certo affrontare, da sola, situazioni critiche come allagamenti ed esondazioni. Questo è un problema strutturale che non può essere risolto con soluzioni temporanee o palliativi”.



Il coordinatore prosegue sottolineando un aspetto fondamentale: “Le convenzioni con le associazioni di volontariato sono sicuramente utili, ma queste devono affiancarsi al lavoro di personale specializzato, regolarmente dipendente del Comune. Purtroppo, però, l’amministrazione comunale di Scafati ha scelto di non prevedere alcuna assunzione nel piano del fabbisogno di personale. Ci chiediamo: perché trascurare un settore tanto strategico? Che messaggio si vuole dare ai cittadini, che in caso di emergenza si aspettano un supporto adeguato e organizzato?”.



Fratelli d’Italia a Scafati richiama l’amministrazione comunale a un maggiore senso di responsabilità: “Chiediamo un immediato intervento per rafforzare il settore della Protezione Civile, sia in termini di risorse economiche sia di personale. La sicurezza dei cittadini e la prevenzione dei disastri ambientali non possono essere argomenti secondari. Non è più tempo di aspettare: è necessario agire ora”.