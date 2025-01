Sindaca Petta a pranzo con i bimbi della scuola San Francesco di Baronissi “Un impegno per la salute, la sostenibilità e la qualità dell'alimentazione”

Oggi, la Sindaca di Baronissi Anna Petta ha avuto l'opportunità di pranzare insieme ai bambini della Scuola dell'Infanzia e Primaria “San Francesco”: un momento che ha rappresentato non solo un gesto simbolico di vicinanza alle istituzioni scolastiche, ma anche l’occasione per ribadire l’impegno dell’Amministrazione comunale verso il miglioramento della qualità della vita dei piccoli cittadini. Presente anche l’Assessore all’Istruzione Giuseppe Giordano, insieme al Presidente del Consiglio Comunale Agnese Coppola Negri, alla Dirigente Scolastica Dott.ssa Paola Rosapepe, e a tutte le insegnanti della scuola.

Nei giorni scorsi, l’Amministrazione ha avviato la distribuzione dei nuovi kit mensa destinati a tutti i bambini degli istituti comprensivi del Comune. Ogni bambino ha ricevuto una pratica shopper-zainetto contenente due piattini in acciaio, un cambiamento importante nella gestione del pranzo scolastico. I piattini sono stati scelti con attenzione dalla Commissione Mensa, che comprende genitori, insegnanti e una nutrizionista, per garantire la sicurezza e la qualità del pasto. Inoltre, il kit è stato progettato e concordato con la Commissione Mensa, al fine di rispondere alle esigenze quotidiane dei bambini e promuovere abitudini alimentari più sostenibili e responsabili. L'acciaio è stato selezionato per la sua resistenza alle alte temperature e per la sua capacità di mantenere intatti i sapori e le proprietà nutrizionali dei cibi, evitando anche l'assorbimento di odori o alterazioni che potrebbero compromettere l’esperienza gastronomica dei bambini.

"La scelta di questi nuovi piattini in acciaio è un passo decisivo verso il miglioramento della qualità del nostro servizio mensa, ma anche un atto concreto per difendere la salute dei nostri bambini," ha commentato la Sindaca Anna Petta. "Non solo garantiamo pasti più sicuri e gustosi, ma promuoviamo anche un’importante azione di sensibilizzazione verso il rispetto dell'ambiente, riducendo l’uso della plastica monouso nelle scuole."

L’Amministrazione comunale ha, infatti, puntato molto su questo progetto, che va oltre la semplice distribuzione dei kit. Ogni bambino ha ricevuto un piccolo zainetto contenente i piattini e una bustina in cui inserire le posate sporche per riportarle il giorno successivo pulite. In questo modo, non solo si semplifica la gestione del pranzo per le famiglie, ma si promuove anche l’autonomia dei più piccoli, che diventano protagonisti di un comportamento responsabile, sia per la cura del proprio materiale che per la tutela dell’ambiente.

Anche l’Assessore all’Istruzione Giuseppe Giordano ha voluto sottolineare l’importanza di questa iniziativa: "Vogliamo fare in modo che ogni bambino si senta protetto e sostenuto, non solo per quanto riguarda l’alimentazione, ma anche nella crescita dei valori di rispetto e responsabilità. La riduzione della plastica è un impegno che prendiamo sul serio, e questo è un passo importante verso una scuola più verde e più sostenibile."

Un altro aspetto fondamentale di questa iniziativa è l’impegno nella scelta di alimenti di alta qualità: i piatti preparati per i bambini provengono solo da materie prime selezionate, per garantire che ogni pasto sia sano, nutriente e gustoso. L’attenzione alla qualità non si limita solo agli ingredienti, ma si estende a ogni fase della preparazione e della distribuzione dei pasti, affinché ogni bambino possa godere di un'esperienza alimentare che supporti la sua crescita e il suo benessere.

“I bambini, felici di condividere il pranzo con la Sindaca e gli altri ospiti, hanno vissuto un momento di gioia che ha reso ancora più speciale l’esperienza scolastica di oggi. Ogni passo che facciamo per migliorare le scuole e la qualità della vita dei bambini è un passo verso un futuro migliore. Siamo orgogliosi di essere vicini alle famiglie, alle scuole e, soprattutto, ai nostri bambini. Questo è solo l'inizio di un percorso che continueremo a percorrere insieme” -concludono-.