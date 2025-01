Rinasce a Pellezzano il Forum dei Giovani prima assemblea con elezione del presidente

Con la prima Assemblea, riunitasi ieri sera presso l’Aula Consiliare di Palazzo di Città alla presenza del Sindaco Francesco Morra e dell’Assessore alle Politiche Giovanili Chiara Raimo, si è ufficialmente insediato il Forum dei Giovani di Pellezzano.

L’organismo di rappresentanza dei giovani del territorio, presieduto da Carmen Vernieri, eletta nella qualità di coordinatrice, è composto da 31 iscritti e 11 consiglieri. Oltre alla Presidente, le cariche istituzionali sono così ripartite: Luisa Piccolo vice coordinatrice; Oriana Tortorella segretario; Antonio Moccia tesoriere. Particolare importanza è stata attribuita al settore della comunicazione, i cui incarichi sono interamente ricoperti da donne: Anita Petrosino, Giuseppina Rizzo e Giulia Barbarulo. Completano il quadro dei Consiglieri Francesco Alessio Aliano, Annalisa Tortorella, Danilo Pastore, Nathalie Pappalardo, Renato Ceccarelli e Manuel Rizzo.

“L’insediamento del Forum dei Giovani di Pellezzano – ha dichiarato il Sindaco Morra – ha ufficialmente dato inizio alle attività di promozione che riguardano la definizione di obiettivi e programmi relativi alle Politiche Giovanili dell'Amministrazione Comunale. Sento il dovere di ringraziare i giovani del nostro territorio che hanno dato la propria adesione a diventare membri di un organismo, il cui principale compito è quello di rappresentarli in tutte le sedi istituzionali, consentendo altresì di avanzare proposte, idee e progetti per favorire sia la loro crescita formativa che quella comunitaria. Attraverso il dialogo con le istituzioni, il Forum promuove l'inclusione e il rispetto dei diritti giovanili, facilitando l'accesso a opportunità formative e lavorative”.

“Il Forum dei Giovani di Pellezzano – aggiunge l’Assessore Raimo - rappresenta un'importante organismo di espressione e partecipazione per i ragazzi e le ragazze del nostro territorio. È un luogo dove le nuove generazioni possono far sentire la propria voce, condividere idee e proposte, e contribuire attivamente alla vita sociale, culturale ed economica della comunità. In questo modo, non solo si valorizzano le aspirazioni dei giovani, ma si costruisce anche un futuro più sostenibile e innovativo per tutti. La loro partecipazione attiva è fondamentale per un progresso autentico e significativo”.

Palpabile l’emozione, la gioia e la soddisfazione mostrata dai ragazzi che hanno partecipato entusiasti a questa prima Assemblea del Forum dei Giovani, nel corso della quale hanno tutti manifestato una chiara e precisa volontà di impegnarsi attivamente nella promozione e realizzazione di iniziative e progetti che possano favorire lo sviluppo in tutti i settori sociali.