Battipaglia rende omaggio ad Alfonso Menna con l'intitolazione di una strada Contribuì in maniera determinate alla costituzione del Comune

L'Amministrazione Comunale di Battipaglia ha deciso di celebrare la figura di Alfonso Menna. Si terrà, infatti, mercoledì 22 gennaio alle ore 11:30, l'intitolazione di una strada dedicata al Commissario Prefettizio che contribuì in maniera determinate alla costituzione del Comune di Battipaglia. Ad Alfonso Menna, scomparso nel 1998, sarà dedicato il tratto viario già denominato via Brodolini, compreso tra via Rosa Jemma e via Mario Mellone.

"Alfonso Menna, mio nonno, nella sua lunghissima vita, densa di impegni, ha ricordato sempre con particolare affetto ed orgoglio, l’esperienza di commissario prefettizio incaricato per la costituzione del Comune di Battipaglia - dice Francesca Menna -. Era solito raccontarci del grandissimo impegno profuso, dei treni merci presi all’alba per raggiungere la “compresa“, una vecchia casa colonica che ospitava il suo ufficio, della ostilità di tanti legati allo “status quo”, delle difficoltà burocratiche. Una impresa per l’epoca non certo semplicissima. Ma la sua proverbiale tenacia, la profonda conoscenza della macchina amministrativa ebbero ragione di qualsiasi ostacolo e dopo “3 anni 6 mesi e 8 giorni” dall’incarico la creazione di Battipaglia era avvenuta ponendo le basi della città che oggi è diventata. È per questo che ringrazio, a mio nome e a nome di tutta la mia famiglia, l’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco Cecilia Francese e nel ricordo del compianto avvocato Enrico Giovine che per primo pose le basi di questo progetto".