Mercato San Severino: nuova palestra alla scuola di Sant'Angelo L’intervento finanziato con i fondi europei della misura NexGenerationEU

L’intervento, finanziato con i fondi europei della misura NexGenerationEU, ha interessato la riqualificazione architettonica e funzionale dello spazio ed al contempo ha riguardato l’eliminazione delle barriere al fine di rendere la struttura accessibile alle persone diversamente abili.

Gli interventi esterni, oltre al rifacimento dei marciapiedi ed all’installazione di una piattaforma elevatrice, hanno permesso di eseguire una più efficiente canalizzazione delle pluviali con il convogliamento delle acque meteoriche ed il contestuale rifacimento della rete di scarico interrata, insieme al rifacimento ex novo della guaina impermeabilizzante della copertura.

Per la parte interna, invece, la palestra, oggi, viene dotata di nuovi spogliatoi ed impianti idrici e sanitari, nuova pavimentazione sportiva e nuova affrescatura alle pareti.

«Il restyling della palestra a Sant’Angelo rientra in un Piano di lavoro più ampio legato alla riqualificazione e potenziamento dell’impiantistica sportiva al servizio sia delle comunità scolastiche, sia delle associazioni sportive del territorio che usufruiscono di questi spazi in orari extra-curriculari per le attività – sottolinea il Sindaco Antonio Somma – Inoltre l’accesso a fondi reperiti attraverso finanziamenti esterni ci consente di programmare interventi mirati come questo senza intaccare il Bilancio comunale, proseguendo il percorso di risanamento finanziario che stiamo portando avanti da tempo. Dotare man mano le scuole di ambienti sani, sicuri ed attrezzati per lo svolgimento dell’attività ginnica, come abbiamo fatto anche per altri lavori già completati, è un chiaro indirizzo di quest’Amministrazione verso una migliore abitabilità di quei luoghi dove i ragazzi trascorrono gran parte della loro giornata».