Pagani: partiti i lavori sul cantiere di via Pittoni Progetto di rigenerazione urbana con fondi PNRR

Hanno avuto inizio questa mattina i lavori di verifica a cui seguirà eventuale bonifica del sito di via Pittoni da parte di una ditta specializzata.

Presto ripartirà il cantiere interessato da un progetto di rigenerazione urbana con fondi PNRR ottenuti dai tecnici del Comune di Pagani, guidati dall’assessore ai Lavori Pubblici, Augusto Pepe, che trasformerà l’area in uno spazio multifunzionale con parcheggi, aree verdi e attrezzate a sport e attività ludiche e centri polifunzionali per giovani e anziani. I lavori hanno subito una battuta d’arresto nel giugno scorso, a causa del sospetto della presenza di particelle di cemento amianto nel terreno, proveniente dalle datate costruzioni abbattute.

Ora dopo i necessari controlli da parte dell’Asl Salerno e il nulla osta ottenuto dal Dipartimento di Prevenzione, dopo un lungo lavoro da parte degli uffici per l'espletamento di tutte le procedure necessarie e l'individuazione della ditta specializzata, si procederà alle opere di verifica atta alla bonifica mediante rimozione, trasporto e smaltimento di materiale in cemento-amianto, eventualmente presente nel cantiere. Completata questa fase ripartiranno i lavori di riqualificazione dell'area, che diventerà un nuovo punto di riferimento sociale e culturale per i paganesi.

Ovviamente i lavori di ispezione ed eventuale bonifica avverranno tramite la ditta altamente specializzata in specifico luogo attrezzato sul cantiere, con successivi trasporti in completa sicurezza, assicurando la nullità di qualsiasi rischio per le persone nelle vicinanze.