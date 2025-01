Il Comune di Sarno rende omaggio a Bettino Craxi Franco Annunziata promuove l'iniziativa dell'amministrazione

In occasione del 25esimo anniversario della scomparsa di Bettino Craxi, il Comune di Sarno ha reso omaggio alla tomba dello statista ad Hammamet. La commemorazione, che si è tenuta presso il cimitero italiano di Hammamet, ha visto la partecipazione del consigliere comunale Emanuele Esposito in rappresentanza dell’amministrazione comunale. Un gesto significativo per ricordare uno dei protagonisti più influenti della storia politica italiana.



L’iniziativa ha ricevuto il plauso di Franco Annunziata, ex consigliere comunale di Sarno, che ha sottolineato l’importanza della partecipazione istituzionale: “Ritengo estremamente positiva la scelta del Comune. Bettino Craxi è stato un gigante della politica italiana della Prima Repubblica. Ho sempre ritenuto un’ingiustizia la sua morte in esilio. Craxi ha fatto rispettare il nostro Paese fuori dai confini nazionali, dimostrando un’autorevolezza che manca a molti politici di oggi”, ha detto.



Annunziata ha poi richiamato un parallelismo tra la figura di Craxi e l’attuale presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni: “Come ha scritto questa mattina Vittorio Feltri, ci sono molte analogie tra lo spessore politico di Craxi e quello che sta dimostrando Giorgia Meloni. Si pensi, ad esempio, alla gestione del caso di Sigonella e alla recente liberazione di Cecilia Sala. In entrambi i casi è prevalso l’interesse nazionale rispetto alla sudditanza agli Stati Uniti”.



“Plaudo alla scelta dell’amministrazione comunale,” ha concluso Annunziata, “perché ritengo che sia stata un’iniziativa politica importante e carica di significato, soprattutto in un momento in cui la memoria storica sembra sempre più sbiadita”.