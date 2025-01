Scafati: area palazzine di via Martiri d'Ungheria "ostaggio" del degrado L'attacco di Mario Santocchio

Lo stato di abbandono e degrado che caratterizza le palazzine di via Martiri d’Ungheria a Scafati continua a preoccupare i residenti. Furti, vandalismo e sporcizia sono ormai all’ordine del giorno, in un contesto che riflette la mancanza di adeguate misure di controllo e manutenzione sul territorio.



Mario Santocchio, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Scafati, interviene sulla questione con fermezza: "Non possiamo tollerare che i cittadini di Scafati vivano in queste condizioni di degrado e insicurezza. A via Martiri D’Ungheria, come in altre aree della città, è evidente l’assenza di interventi concreti per la sorveglianza e il decoro urbano. Servono videocamere di sorveglianza e una manutenzione costante delle aree pubbliche per garantire ordine e sicurezza", ha detto.



Santocchio sottolinea anche l’urgenza di un cambio di passo da parte dell’amministrazione comunale: "L’abbandono genera disagio, e il disagio porta inevitabilmente a fenomeni di microcriminalità. È necessario un intervento immediato per ristabilire la sicurezza e restituire dignità ai cittadini di Scafati. Non possiamo lasciare che una situazione del genere si aggravi ulteriormente".



Il coordinamento scafatese di Fratelli d’Italia ribadisce quindi il proprio impegno nel sensibilizzare le istituzioni e nel monitorare le criticità del territorio per riportare al centro del dibattito politico i temi della sicurezza e del decoro urbano.