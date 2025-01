Cava de' Tirreni, Cirielli: "Cani senza custodia e sicurezza dei cittadini" Presentata un’interrogazione consiliare per fare chiarezza sui recenti episodi

Il Capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio Comunale, Italo Giuseppe Cirielli, ha presentato un’interrogazione consiliare per fare chiarezza sui recenti episodi di mancata custodia dei cani padronali che stanno destando preoccupazione nella cittadinanza e tra le associazioni locali.

La questione, portata all’attenzione delle autorità anche dal Partito Animalista Italiano tramite una formale richiesta della dott.ssa Anna Casaburi, evidenzia la gravità del fenomeno, che ha già causato danni a cose e animali, oltre a rappresentare un rischio per la sicurezza pubblica. La mancata custodia dei cani costituisce infatti una violazione delle normative vigenti e comporta conseguenze legali per i proprietari.

“È inaccettabile che episodi del genere si verifichino ancora sul nostro territorio”, dichiara Italo Giuseppe Cirielli. “Non solo mettono a rischio la sicurezza dei cittadini, ma dimostrano un’insufficiente attenzione da parte dell’Amministrazione comunale su un tema di così grande rilevanza. È necessario intervenire con urgenza, sia attraverso controlli più rigorosi che con campagne di sensibilizzazione rivolte ai proprietari di animali”.

L’interrogazione consiliare punta a ottenere risposte chiare su quali azioni siano state intraprese dall’amministrazione per affrontare la problematica, se esistano piani specifici per prevenire ulteriori episodi e quali misure straordinarie si intendano adottare per garantire il rispetto delle normative e la sicurezza di tutti.

“Come Fratelli d’Italia siamo vicini alle associazioni animaliste e a tutti i cittadini che hanno a cuore il rispetto del nostro territorio e la tutela degli animali. È fondamentale avviare un dialogo costruttivo con le realtà associative locali per trovare soluzioni efficaci e durature”, conclude Cirielli.

L’invito alle istituzioni è quello di non sottovalutare il problema e di attivarsi al più presto per garantire un territorio sicuro e rispettoso dei diritti degli animali e dei cittadini.