Sarno, Sirica: "Corso Umberto I tra degrado e promesse non mantenute" "E' inaccettabile che una via così centrale versi in queste condizioni"

"Nonostante le ripetute segnalazioni e gli appelli per interventi urgenti di manutenzione su Corso Umberto I a Sarno, la situazione permane immutata. Lo stato di degrado e abbandono della storica arteria centrale continua a rappresentare un evidente problema per la città, sia dal punto di vista estetico che funzionale.



È inaccettabile che una via così centrale e simbolica per la nostra comunità versi in queste condizioni. Malgrado le rassicurazioni dell’assessore competente e i proclami fatti sui lavori da avviare, nulla è stato fatto finora”, dichiara Enrico Sirica, consigliere comunale di opposizione e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. “Corso Umberto I dovrebbe rappresentare il cuore pulsante di Sarno, un luogo decoroso e accogliente per cittadini e visitatori. Invece, ci troviamo di fronte a uno scenario indecoroso che non rende giustizia alla nostra storia e alla nostra identità”.



Sirica sottolinea come lo stato di abbandono influisca negativamente non solo sull’immagine della città, ma anche sulla quotidianità dei residenti e delle attività commerciali della zona: “Le buche, i marciapiedi dissestati, la scarsa illuminazione e la sporcizia sono problemi che richiedono interventi immediati. La cittadinanza è stanca di promesse non mantenute e chiede risposte concrete”.



Sirica invita l’amministrazione comunale a dare seguito agli impegni presi e a mettere in atto una pianificazione seria e tempestiva dei lavori di riqualificazione. “È doveroso restituire dignità a Corso Umberto I e dimostrare che chi governa la città ha a cuore il decoro urbano e la qualità della vita dei cittadini. Non possiamo più permetterci di aspettare”.



Fratelli d’Italia, fa sapere Sirica, continuerà a vigilare e a farsi portavoce delle istanze dei cittadini per assicurare che questa situazione venga affrontata con serietà e senso di responsabilità.