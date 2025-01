Giunta Servalli, si cambia: Salsano assessore con delega al personale Prende il posto di Germano Baldi: la soddisfazione del sindaco Servalli

È stato annunciato ieri dal sindaco Vincenzo Servalli, nel corso di una conferenza stampa, l’ingresso in giunta di Adolfo Salsano. “Sono molto soddisfatto – afferma il sindaco Vincenzo Servalli – della decisione di Adolfo Salsano di accettare la proposta di entrare in giunta. La sua esperienza politica ed amministrativa sarà utile in questo scorcio finale di consiliatura. Ringrazio Germano Baldi per il lavoro svolto e per il prezioso contributo che darà nell’assise comunale”.

Il neo assessore Salsano, che decade da presidente del consiglio comunale, ed a cui è stata assegnata la delega al personale, subentra all’uscente Germano Baldi.

“Ho preso questa decisione – afferma l’assessore Adolfo Salsano – perché per me, sopra ad ogni altra considerazione, c’è l’interesse e l’amore che ho per la città. La delega al personale è un grande impegno perché c’è la necessità di una riorganizzazione nell’ottica del miglioramento dei servizi ai cittadini che è la prerogativa fondamentale dell’amministrazione comunale”.