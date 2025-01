Baronissi, Fdi in prima linea per sicurezza e rispetto delle forze dell'ordine Fermo sostegno alle leggi che inaspriscono le pene per i reati contro le forze dell'ordine

Fratelli d'Italia ha allestito un gazebo in Villa Comunale a Baronissi per manifestare il proprio fermo sostegno alle leggi che inaspriscono le pene per i reati contro le forze dell'ordine. "Un'iniziativa che testimonia l'impegno del nostro partito nella difesa di chi, ogni giorno, mette in gioco la propria vita per garantire la sicurezza dei cittadini e la legalità", spiegano i promotori in una nota. Presenti all'incontro i vertici campani del partito: l’onorevole Imma Vietri, il consigliere regionale

Nunzio Carpentieri, il presidente provinciale Giuseppe Fabbricatore, insieme al sostegno morale del senatore Antonio Iannone e al Vice Ministro Edmondo Cirielli. Presente il Capogruppo al consiglio comunale Tony Siniscalco: “è stato un momento di confronto e ascolto con i militanti e i cittadini, che hanno partecipato attivamente a questo importante dibattito su un tema che sta a cuore a tutti noi. Sostenere con fermezza chi lavora instancabilmente per proteggere il nostro Paese e la nostra comunità è doveroso”.

"Fratelli d'Italia ribadisce con forza la necessità di una risposta adeguata e severa per chi compie atti violenti contro le forze dell'ordine, affinché il rispetto delle istituzioni sia garantito e i nostri servitori dello Stato possano operare in sicurezza. La sicurezza è un valore imprescindibile, e oggi, insieme ai nostri rappresentanti istituzionali e ai nostri cittadini, abbiamo voluto dare voce a chi ogni giorno si impegna per difendere la nostra libertà e il nostro ordine pubblico", concludono i rappresentanti di Fratelli d'Italia.