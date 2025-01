Campania, accordo per la riqualificazione del Polverificio Borbonico di Scafati La riqualificazione per un futuro green e culturale

Un importante passo verso la valorizzazione del Polverificio Borbonico di Scafati è stato compiuto con la firma di un nuovo accordo che prevede un ampio intervento di riqualificazione. Il complesso, situato in un'area di grande rilevanza storica, culturale e paesaggistica, rappresenta una risorsa unica per il territorio campano. Ogni anno, milioni di visitatori transitano nelle vicinanze: il Parco archeologico di Pompei, con circa 4 milioni di presenze annuali e il Santuario mariano di Scafati, che attira 2 milioni di visitatori, sono solo alcune delle principali attrazioni turistiche della zona.

La riqualificazione del Polverificio Borbonico, già in fase di avvio dal 2016 grazie alla sua cessione al Parco Archeologico di Pompei, ha visto i primi significativi interventi di bonifica e restauro degli edifici storici. Inoltre, è stato avviato il recupero del monumentale doppio filare di platani che attraversa il sito, un elemento distintivo di grande valore paesaggistico.

Attualmente, il Polverificio è già utilizzato per eventi e fiere di settore, ospita un progetto di agricoltura sociale che coinvolge giovani del territorio nella coltivazione e produzione di prodotti locali. Un'iniziativa che unisce la storia e la cultura del luogo con la sostenibilità e l'impegno sociale, creando un legame stretto con la comunità locale.

Il piano di riqualificazione prevede la creazione di un parco tematico green, che comprenderà strutture turistico-ricettive, laboratori per la ricerca sulla sostenibilità ambientale e ancora spazi dedicati ad attività agroalimentari, culturali ed esperienziali. Questo nuovo polo, in connessione diretta con il Parco archeologico di Pompei, avrà il potenziale di diventare un punto di riferimento per il turismo sostenibile e un esempio di integrazione tra cultura, ambiente e sviluppo economico.