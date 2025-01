Eboli: nessuna emissione odorigena dagli impianti del territorio Le precisazioni del Comune dopo le segnalazioni dei cittadini

Nessuna emissione odorigena dagli impianti sul territorio ebolitano.

Completati questa mattina i controlli sulle emissioni odorigene ordinati dall’Assessore all’Ambiente Nadia La Brocca dopo le segnalazioni dei cittadini sui persistenti odori nauseabondi che hanno avviluppato alcune zone del territorio cittadino. Anche l’impianto per la lavorazione delle biomasse, che in passato era stato oggetto di controlli e prescrizioni per limitare le emissioni è risultato perfettamente in regola perché adeguatosi a quanto ordinato.

L’ipotesi formulata dai tecnici è che i cattivi odori provengano da impianti fuori dal territorio comunale, uno dei quali soggetto a sequestro nelle scorse settimane ad opera della Polizia Municipale di un Comune confinante, ma poi dissequestrato dalla magistratura e rientrato in attività.