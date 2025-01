Sala Consilina, emergenza sicurezza stradale: appello di Noi Moderati Carotenuto chiede "telecamere di videosorveglianza o strumenti per il controllo della velocità"

Ennesima tragedia sfiorata nel comune di Sala Consilina. Il territorio comunale è spesso teatro di incidenti dovuti alla velocità sconsiderata di alcuni automobilisti, che di notte ne fanno da padroni. L'ultimo caso è avvenuto la settimana scorsa nella frazione di Trinità, dove un'auto a velocità sostenuta ha perso il controllo, terminando la sua corsa prima contro due auto parcheggiate e poi contro una cabina del gas.

A chiedere l’installazione di telecamere di videosorveglianza o strumenti per il controllo della velocità è Valter Carotenuto, coordinatore cittadino di Noi Moderati Sala Consilina: «Ormai, la Statale 19 è tristemente nota per essere uno dei tratti più pericolosi a causa delle alte velocità, trasformandosi in una vera "pista da corsa". Come gruppo di Noi Moderati di Sala, ci domandiamo perché, nonostante questa strada sia tristemente conosciuta per la sua pericolosità, non si sia mai cercato di trovare una soluzione per fronteggiare il problema - ha detto Carotenuto -. Perché non si installano sistemi di videosorveglianza o strumenti di controllo della velocità nei punti più critici? Le soluzioni esistono, e noi speriamo che vengano prese in considerazione da chi ha il dovere di affrontare questa reale "emergenza stradale"».