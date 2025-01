Eboli, videosorveglianza: firmato protocollo con i carabinieri Sono inoltre state installate 7 telecamere sulle strade provinciali

Firmato protocollo tra il sindaco ed il Comando provinciale dei carabinieri, per l'installazione presso la compagnia di Eboli dell’impianto di collegamento al sistema di videosorveglianza del Comune, i cui lavori sono iniziati oggi.

«Si tratta del primo accordo in Italia nell’ambito del programma “Eboli Sicura e intelligente” che ha al centro impianti di questo tipo utilizzati in accordo tra Comune e Carabinieri - ricorda il sindaco Mario Conte -. È una novità importante per la sicurezza sul nostro territorio, perché consente ai militari dell’Arma di acquisire dati importanti da utilizzare in termini di prevenzione, senza le lungaggini previste dai protocolli di richiesta alla Polizia Municipale».

«Ora, con le telecamere che già funzionano da questa estate – ha aggiunto l’Assessore alla Sicurezza Antonio Corsetto – arriviamo a 21 postazioni ognuna delle quali ha dalle due alle tre videocamere. Ma vorrei sottolineare che grazie al software Motorola le nuove telecamere distinguono colori e modelli di auto e abbigliamento. Si tratta di un sistema che si avvale dell’intelligenza artificiale: una grande novità. Quindi faciliteranno il lavoro delle Forze dell’Ordine. Quando sarà completato il secondo progetto, che è in itinere, arriveremo a circa 100 videocamere sul territorio comunale».

«È importante sottolineare che così potremo lavorare in perfetta sinergia con i Carabinieri. E gli interventi potranno essere più incisivi e tempestivi – ha commentato il Comandante della Polizia Municipale Daniele De Sanctis – Una collaborazione che garantirà maggiore sicurezza alla collettività».

Sono inoltre state installate 7 telecamere sulle strade provinciali, finanziate dalla Provincia di Salerno, quattro delle quali con la lettura della targa ed altre tre per immagini di contesto.

Si tratta di impianti importanti per la prevenzione degli atti predatori e per il controllo del corretto conferimento dei rifiuti.