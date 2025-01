Sarno si intensifica e potenzia la lotta contro l’abbandono di rifiuti Si combatte anche il conferimento irregolare

Dallo scorso ottobre, l’Amministrazione Comunale di Sarno, guidata dal Sindaco Francesco Squillante, ha rafforzato i controlli sul territorio con l’installazione di fototrappole, ossia dispositivi avanzati in grado di rilevare automaticamente e registrare attività sospette, nonché intercettate le targhe dei veicoli.

Oltre all’uso della tecnologia, il Comune di Sarno ha intensificato la sorveglianza delle aree più critiche attraverso appostamenti mirati condotti dagli agenti della Polizia Municipale.

Grazie a tali operazioni, sono già stati individuati i responsabili di diverse condotte irregolari, elevate oltre 15 sanzioni amministrative per sversamento abusivo ed errato conferimento dei rifiuti, in applicazione dell’Ordinanza Sindacale dello scorso settembre.

“Abbiamo ulteriormente intensificati le azione contro condotte irregolari ed incivili – ha affermato il Sindaco Francesco Squillante. – Con l’uso delle fototrappole e il potenziamento dei controlli, vogliamo dare un segnale chiaro: chi abbandona rifiuti ingombranti o conferisce in modo irregolare viene individuato e sanzionato. Non possiamo permettere che pochi irresponsabili deturpino la nostra città e ne diano un’immagine che non le appartiene. La tecnologia e i controlli sono strumenti fondamentali, ma serve anche il senso civico di tutti i cittadini. Voglio ringraziare i cittadini sarnesi che, con responsabilità e rispetto per il territorio, seguono le corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Un sentito ringraziamento va agli agenti della Polizia Municipale che con grande impegno e professionalità effettuano appostamenti, anche nelle ore notturne, garantendo controllo, sicurezza e tutela”.