"Sarno Alimenta il Futuro", il progetto pilota sull'alimentazione dei bambini "Importante l’educazione alla salute parte dai più piccoli"

Si è svolta questa mattina, presso l'Aula Consiliare del Comune di Sarno, la conferenza stampa di presentazione del progetto "Sarno Alimenta il Futuro", promosso dall'Amministrazione Comunale. Il progetto pilota, rivolto alle classi terze delle scuole primarie, ha l'obiettivo di favorire una sana e corretta alimentazione nei bambini in età evolutiva.

Alla conferenza erano presenti il Sindaco, Dott. Francesco Squillante, l'Assessore alla Pubblica Istruzione, Prof.ssa Giuliana Morosini, la Prof.ssa Maria Frecentese, specialista in Scienze degli Alimenti, il Dott. Paolo Buonaiuto, biologo nutrizionista e medical writer, il Dott. Salvatore Guercio, pediatra ed endocrinologo esperto in nutrizione pediatrica, e il Dott. Christian Crescenzo, medico dello sport. La Prof.ssa Maria Frecentese e il Dott. Paolo Buonaiuto sono i referenti scientifici del progetto.

"Sarno Alimenta il Futuro è un progetto in cui abbiamo creduto fin dall’inizio, un passo concreto per promuovere una corretta cultura alimentare – ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante -. L’educazione alla salute parte dai più piccoli, per questo abbiamo coinvolto le scuole primarie e le famiglie, affinché le buone abitudini si formino sin da subito, sia a scuola che a casa. Grande attenzione è stata data anche alla sostenibilità, per aiutare i bambini a fare scelte alimentari più consapevoli”.

Nei vari interventi è stato sottolineato quanto una corretta e sana alimentazione sia fondamentale per la crescita dei bambini. La sedentarietà e l’uso eccessivo dei dispositivi digitali incidono significativamente sull’aumento dell’obesità infantile, rendendo ancora più importante il legame tra alimentazione e attività fisica. Per questo, è essenziale che i genitori guidino i propri figli verso scelte alimentari sane ed equilibrate, fornendo loro le basi per uno stile di vita sano che li accompagnerà nel tempo.