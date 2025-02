Pontecagnano Faiano: torna San Valentino in love "Un’iniziativa vincente, che ha conquistato il cuore, negli anni, di decine di famiglie e bambini"

Torna la manifestazione San Valentino in love, organizzata annualmente dall’Amministrazione Lanzara con il duplice scopo di assicurare una serata di svago alle coppie del territorio, ma anche di favorire l’economia cittadina invogliando gli innamorati a popolare i locali del comprensorio.

Un format ormai consolidato, che vede il Sindaco svestirsi del ruolo istituzionale ed interpretare quello di baby sitter, assistendo e divertendo i bambini in assenza dei rispettivi familiari che hanno scelto di celebrare la ricorrenza. Teatro dell’evento sarà la Mediateca Comunale Alda Merini, sita in Via Trento 2, dove si svolgerà un divertentissimo pigiama party a partire dalle ore 17:30.

Tra tende, schermo gonfiabile, giochi a tema ed una cena a base di pizza, i bimbi, dai 3 anni in su, potranno trascorrere qualche ora in perfetta armonia, celebrando a loro modo il sentimento dei sentimenti: l’amore.

Insieme al Primo Cittadino, una squadra di animatori professionisti, che si cimenteranno in svariate attività.

Per prenotare il posto, bisognerà inviare una e-mail all’indirizzo sindaco@comune.pontecagnanofaiano.sa.it indicando nome e cognome dei piccoli, età, recapito telefonico dei genitori e/o di chi ne fa le veci, eventuali allergie/intolleranze alimentari. Le richieste dovranno essere fatte recapitare entro e non oltre giovedì 13 febbraio 2025.

I partecipanti potranno presenziare all’iniziativa muniti di pigiama, cuscino e/o plaid, concorrendo a rendere l’atmosfera ancora più suggestiva ed allegra.

“Torniamo con un’iniziativa vincente, che ha conquistato il cuore, negli anni, di decine di famiglie e bambini. Condividere il San Valentino significa dare un segnale di vicinanza a quei genitori, sia in coppia che single, che vogliano approfittare di una serata per se stessi, certi di affidare i figli in mani sicure. Ringraziamo chi ci conferma la propria fiducia e lo staff a disposizione delle ragazze e dei ragazzi, che li accompagnerà in una serata indimenticabile”, ha dichiarato il Consigliere con delega agli Eventi Vittorio Marino.

“Da ormai molti anni, abbiamo proposto e consolidato un evento cui teniamo moltissimo perché va incontro alle esigenze delle famiglie, ma anche dei titolari delle attività di ristorazione, dei bar, delle pizzerie. Il nostro intento è quello di raccogliere le esigenze, analizzarle e trovare soluzioni utili per tutti. Sarà, come sempre, un San Valentino all’insegna del gioco, della musica, dei sapori e dell’incontro tra minori di ogni età, provenienza, esperienza. L’amore resti il collante tra le persone e le generazioni, la chiave di lettura del nostro pensare ed agire”, ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Lanzara.