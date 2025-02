Eboli: incongruenze sulla nomina del Vice comandante della municipale A denunciarlo le Organizzazioni Sindacali FPCGIL e UILFPL

Le Organizzazioni Sindacali FPCGIL e UILFPL hanno richiesto un incontro urgente con il Sindaco, il Segretario Generale e il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Eboli in merito alla Determinazione n.144 del 01.02.2025 dell'Area Polizia Municipale.



Dalla lettura della determinazione, sono emerse incongruenze riguardanti la nomina del Vice Comandante e l'attribuzione delle indennità di funzione, in deroga al regolamento vigente della Polizia Municipale e al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 16.11.2022.



Il regolamento del Comune di Eboli prevede che il Vice Comandante sia nominato tra gli ufficiali più alti in grado, attraverso una selezione basata su anzianità di servizio, curriculum professionale, encomi e pubblicazioni professionali. Tuttavia, la nomina attuale non rispetta tali criteri.



Inoltre, l'attribuzione delle indennità di funzione non è stata effettuata correttamente, escludendo personale con maggiore grado a favore di personale con grado inferiore, contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 96 del CCNL.



Le OO.SS. , posto che a seguito di una nota indirizzata al Sindaco, al Segretario Generale e al Comandante della Polizia Municipale inviata lo scorso 3 febbraio non hanno avuto alcun riscontro circa le criticità sollevate, chiedono la revoca immediata della determinazione e avvertono che, in mancanza di un riscontro urgente o di una convocazione della delegazione trattante, attiveranno i propri uffici legali a tutela delle maestranze e delle prerogative sindacali.