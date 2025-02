Agropoli: preavvisi di fermo amministrativo, risolte le problematiche Riscontrate in una minima percentuale di casi

Il Comune di Agropoli informa la cittadinanza che, a seguito della lavorazione di oltre 11.000 pratiche relative all’invio dei preavvisi di fermo amministrativo su autoveicoli per conto dell'Ente, è emersa una piccola percentuale di casi in cui sono state riscontrate alcune anomalie. I preavvisi di fermo amministrativo, emessi dall’agente per la riscossione (Gamma tributi – Municipia), sono conseguenti ad ingiunzioni per violazioni al Codice della Strada e omessi pagamenti di tributi comunali.

Dalle verifiche effettuate, è emerso che le problematiche sono state causate principalmente da disallineamenti tra le banche dati utilizzate per l’invio dei preavvisi e quelle aggiornate con le regolarizzazioni effettuate dai contribuenti, oltre che da tempi tecnici di elaborazione delle pratiche ed alcuni imprevisti e anomalie nei sistemi informatici.

Consapevoli dell’importanza della correttezza e della trasparenza nei confronti dei cittadini, una volta individuate le cause, il Comune sta provvedendo alla loro immediata risoluzione.

Pertanto rassicura i contribuenti che avevano già ottenuto il discarico della richiesta della sanzione presupposta in quanto non dovuta e/o già pagata che nei loro confronti non sarà avviata alcuna procedura di iscrizione del fermo amministrativo.

Segnala, infine, che a causa delle problematiche riscontrate, il ritardo nell’evasione di alcune istanze in autotutela presentate dai contribuenti ha determinato, in alcuni casi, l’invio del preavviso di fermo amministrativo, precisa che per tali posizioni, sino alla completa verifica delle istanze, saranno sospese le attività finalizzate alla iscrizione del fermo.

L'Ente ribadisce il pieno impegno per garantire trasparenza e correttezza nelle comunicazioni con i cittadini e resta a disposizione per eventuali chiarimenti.