Mercato San Severino, dal ministero il titolo di "Città che legge" Il sindaco Somma: "Si rinnova il nostro impegno civico per allargare la platea dei lettori"

Mercato S.Severino è “Città che legge”. Il riconoscimento, che premia le Amministrazioni comunali impegnate in percorsi di promozione della lettura attraverso politiche pubbliche continuative descritte nel “Patto Locale per la Lettura”, è stato conferito dal CEPELL (Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura) in collaborazione con l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e certifica la collaborazione sinergica di enti pubblici locali, istituti scolastici, biblioteche, librerie e associazioni culturali.

«È un titolo che vale tanto perché certifica e premia le attività divulgative e di promozione in favore del libero accesso alla lettura quale strumento di crescita personale, emancipazione sociale, cittadinanza responsabile e consapevole - sottolinea il sindaco Antonio Somma -. Attraverso eventi, rassegne, fiere ed una collaborazione costante con la rete associativa locale si rinnova il nostro impegno civico per allargare la platea dei lettori avvicinando ancora di più le fasce giovanili e stimolare, con le agenzie educative, la curiosità verso i libri da parte dei più piccoli».

Ai Comuni vincitori del titolo è riservata la partecipazione all’omonimo bando di finanziamento “Città che legge” e al bando Biblioteche e comunità finanziate.