Maiori, 150 nuovi posti auto per i residenti con il cambiamento della viabilità Nasceranno grazie alla modifica del senso di circolazione su via Vecchia Chiunzi

150 nuovi posti auto per i residenti di Maiori entro l’estate, grazie al cambiamento della viabilità interna della cittadina della Costa d’Amalfi. I nuovi posteggi, su strada, nasceranno grazie alla modifica del senso di circolazione su via Vecchia Chiunzi.

Dopo il via libera all’installazione dei passaggi pedonali sopraelevati sulla Provinciale per il Valico di Chiunzi, il Comune di Maiori continua in un programma di rivoluzione della viabilità mirato a rendere più sicuro e più confortevole l’utilizzo delle strade. L’aumento della disponibilità dei posti auto discenderà direttamente dalla modifica della viabilità interna di collegamento tra corso Reginna e le frazioni alte di Maiori. Via Vecchia Chiunzi sarà in tale ottica percorribile solo in direzione centro, quindi unicamente in discesa, e non sarà più a doppio senso in modo da rendere più sicura la strada, che in alcuni punti è molto stretta ed in altri ha curve cieche e strette. Questa operazione, oltre che aumentare la sicurezza, consentirà di ricavare una serie di aree di sosta nei punti più larghi, che saranno destinate ad uso esclusivo dei residenti.

Una ulteriore quota di posti auto sarà riservata delimitando alcuni spazi in altre traverse nella parte alta di via Nuova Chiunzi, arrivando così ad un totale di circa 150 posteggi per le autovetture dei residenti della città di Maiori.

Il sindaco Antonio Capone dichiara: “I nuovi posti auto saranno a disposizione dei maioresi entro l’estate, il periodo nel quale per la popolazione diventa più difficile poter trovare posti auto, tanto che spesso sono costretti a limitare la loro mobilità per non correre il rischio di restare senza possibilità di parcheggiare l’auto. Questo nuovo intervento si inserisce nel progetto più ampio che stiamo portando avanti di razionalizzazione e messa in sicurezza della viabilità della nostra città. Da domani, 19 febbraio, fino al 21 saranno installati i passaggi pedonali sopraelevati su Via Nuova Chiunzi, la Provinciale 2. Anche per i posti auto ci riproponiamo di operare con tempi ugualmente celeri, per dare risposte e servizi concreti alla città.”