Cammarano: progetto AV Romagnano-Praia a Mare, De Luca sottoscriva l’Intesa "Si chieda la riattivazione della Sicignano-Lagonegro”

“Ho chiesto al presidente De Luca di sottoscrivere l’Intesa per l’approvazione del progetto definitivo della tratta AV Romagnano-Praia a Mare, solo previo accoglimento delle proposte avanzate dal Comitato per la riattivazione della ferrovia Sicignano-Lagonegro. Queste, nello specifico, prevedono la riapertura al traffico commerciale della linea Sicignano-Lagonegro, l’interconnessione di questa tratta con l’alta velocita` Romagnano-Praia a Mare, il collegamento di quest’ultima con la linea storica Battipaglia-Potenza e la realizzazione di un’ulteriore fermata AV ad Atena Lucana. Queste richieste, rigettate nella Relazione finale del Coordinatore del dibattito pubblico, prevedono elementi imprescindibili per garantire un efficace sviluppo del trasporto ferroviario nella regione e rispondono a quanto stabilito dal Regolamento UE 2024/1679 sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti”. A dirlo e` il presidente della commissione Aree interne e Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, che ha inviato una nota al governatore della Campania.

“Il presidente De Luca tuteli gli interessi del territorio e sottoscriva l’Intesa a patto che vengano accolte queste proposte. Solo cosi` potremo garantire un sistema di trasporto funzionale, equo e sostenibile per le nostre aree interne”.