Cava de' Tirreni: focus sull'urbanistica dai consiglieri di Azione Per risolvere le problematiche legate al Puc ed ai vincoli paesaggistici

Continua l'attivita` di Lorenzo Santoro, assessore di Azione all'urbanistica, per risolvere le problematiche legate al PUC ed ai vincoli paesaggistici a Cava de' Tirreni.

Nei giorni scorsi l'assessore ha iniziato una serie di confronti con i tecnici cavesi per verificare il quadro generale del territorio cittadino al fine di apportare al PUC le modifiche eventualmente necessarie.

Santoro ha incontrato anche il Presidente ed alcuni rappresentanti del Comitato "Casa Sicura" che ha coordinato una raccolta firme finalizzata alla fuoriuscita del Comune di Cava de' Tirreni dall'area di vincolo della Costiera Amalfitana.

Una problematica sulla quale l'assessore sta lavorando incessantemente dalla sua nomina, agosto 2024, e che ha portato gia` i primi frutti con l'inserimento di Cava in un altro ambito, quello delle colline salernitane, piu` confacente alla morfologia del territorio Cavese.