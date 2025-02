Amalfi, Piazza Municipio: lavori in corso per la nuova agorà cittadina Uno spazio aperto, pronto ad accogliere molte più persone e attività

Sta prendendo vita l’ambizioso progetto di restyling di Piazza Municipio ad Amalfi per il quale l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Daniele Milano, ha disposto un finanziamento di 1 milione e 400 mila euro.

«La nuova Piazza Municipio - dichiara il Sindaco di Amalfi, Daniele Milano - si presenterà come un ambiente aperto, che esalterà le opportunità di incontro ed aggregazione per i cittadini e i nostri ospiti. L’avanzamento dei lavori rende già chiaro il nuovo spazio unitario che nascerà: oggi, attraverso un rendering animato, mostriamo alla cittadinanza la nuova veste che indosserà la Piazza in alcuni dei suoi possibili usi».

L’intervento di riqualificazione - attualmente in corso - prevede lo spostamento e la ricollocazione del Monumento ai Caduti realizzato negli anni ‘30 del secolo scorso nell’ambito della stessa Piazza, il recupero e riutilizzo della pavimentazione storica esistente in pietra lavica vesuviana, così come dei cordoli e di tutti gli elementi, lo scavo con arretramento della gradonata di accesso al porticato della Casa Comunale, la realizzazione dei marciapiedi e la fornitura di arredi mobili. A questo si aggiungono la realizzazione di un ascensore a servizio della Casa Comunale per il superamento delle barriere architettoniche dell’edificio, interventi di arredo urbano come fioriere e panchine, rifacimento degli impianti fognari, di raccolta delle acque piovane, elettrici e d'illuminazione.

«I lavori proseguono intensamente da circa quattro mesi. In questa prima fase - spiega Matteo Bottone, vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici - sono stati eseguiti lo smontaggio del Monumento ai Caduti e le opere di fondazione necessarie alla nuova ricollocazione, lo scavo dell'invaso, la realizzazione dei sottoservizi in Largo della Zecca con la rilavorazione e montaggio di buona parte della pavimentazione con gli annessi cordoli e marciapiedi. Quasi ultimato anche il marciapiedi che congiunge Piazza Municipio con Salita Roberto il Guiscardo».

Per il restyling della piazza prospiciente Palazzo San Benedetto, il settore “Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile”, retto dall’architetto Giuseppe Caso, ha provveduto ad espletare le procedure di affidamento dei lavori, aggiudicati all’impresa Geniale Srl, e la costituzione dell'ufficio di direzione dei lavori condotto dall’architetto Gennaro Torre.