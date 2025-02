Roccapiemonte, la consigliera Daniemma Terrone aderisce a Noi Moderati Casciello e Bicchielli: "Continua la crescita del nostro partito"

L’avvocato Daniemma Terrone, consigliera comunale nel Comune di Roccapiemonte dove è stata candidata a sindaco, ha aderito a Noi Moderati. «Con l’adesione di Daniemma Terrone - dichiara Gigi Casciello, coordinatore regionale in Campania di Noi Moderati - non solo rafforziamo con autorevolezza la presenza di Noi Moderati sui territori ma confermiamo l’attrattiva di una proposta politica che si propone all’elettorato innanzitutto con idee programmatiche per il nostro territorio anche grazie a un lavoro che viene da lontano con l’esperienza dell’onorevole Mara Carfagna che ha guidato, tra l’altro, il ministero del Sud e della Coesione territoriale”.

Ha commentato il deputato Pino Bicchielli, responsabile nazionale per gli Enti locali: «Si rafforza la squadra di Noi Moderati in provincia di Salerno con l’ingresso della consigliera comunale Daniemma Terrone, alla quale do il benvenuto. Una crescita importante, quella del nostro partito, frutto del lavoro corale di tutti, a partire dal nostro coordinatore regionale Gigi Casciello e dal segretario provinciale Luigi Cerruti - ha detto Bicchielli -. Un gruppo che cresce, lavora, è presente e continua a raccogliere i frutti di questa attività. Andiamo avanti seguendo il percorso tracciato. Alla consigliera gli auguri di buon lavoro con la consapevolezza che potrà contare sul nostro sostegno incondizionato”.

“L’ingresso di Daniemma Terrone nella famiglia di Noi Moderati è un valore aggiunto. Siamo certi che, grazie alle sue competenze professionali e alla sua esperienza nel campo politico, saprà dare un contributo fattivo alla crescita della nostra organizzazione”, ha commentato Luigi Cerruti, coordinatore provinciale di Salerno.