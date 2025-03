Crolla uno degli edifici storici di Roscigno Vecchia: al via i controlli Il sindaco Palmieri: "Intimato alla proprietà di mettere in sicurezza l'immobile"

Uno storico edificio di Roscigno Vecchia è parzialmente crollato in queste ore. Il sindaco Pino Palmieri in relazione al cedimento dell’edificio situato in Piazza Nicotera ha chiarito che "nei giorni scorsi è stata notificata alla proprietà l’intimazione a mettere in sicurezza l’immobile, trattandosi di un bene privato. L’amministrazione comunale, non potendo intervenire direttamente, ha concesso un termine di 30 giorni per l’esecuzione degli interventi necessari.



Contestualmente, nella giornatadi ieri, è stato contattato il Comando dei Vigili del Fuoco per avviare un’attività di monitoraggio approfondito. La prossima settimana, il nostro ufficio tecnico, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, effettuerà un sopralluogo su tutto il borgo di Roscigno Vecchia per individuare eventuali situazioni di rischio. All’esito di tale verifica, verranno adottati tutti gli atti e i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica, in linea con l’impegno dell’amministrazione nella tutela del patrimonio e della comunità", ha concluso il primo cittadino.