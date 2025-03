Sarno, Sirica: "Restituire alla collettività gli spazi sotto il teatro De Lise" Il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia: "Il sindaco si attivi per risolvere la situazione"

In occasione dell'ultima assise, il consigliere comunale di Sarno e coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Enrico Sirica, ha sollevato una questione importante riguardo all'utilizzo di alcuni spazi sotto il Teatro De Lise. Attualmente, gli stessi sono adibiti al deposito di mezzi della manutenzione comunale, ma il consigliere ha chiesto che vengano restituiti alla collettività.

“Questi spazi, che sono stati costruiti per essere utilizzati come garage, devono tornare ad essere a disposizione della cittadinanza - ha dichiarato Enrico Sirica -. È fondamentale che Sarno non perda opportunità per migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti. Restituire questi spazi alla città significherebbe, infatti, dare una risposta concreta alle esigenze di tanti cittadini, migliorando la vivibilità e rendendo più funzionali alcune zone centrali della nostra città. Abbiamo chiesto al sindaco di attivarsi per liberare questi spazi, restituendoli alla comunità, e di rivedere l’allocazione dei mezzi comunali in modo da ottimizzare l’uso degli spazi pubblici - ha concluso il consigliere comunale -. L'impegno dell' amministrazione deve essere volto al bene della città e dei suoi cittadini, senza sprecare risorse preziose”.